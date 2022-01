Nog geen nieuwe president Italië na eerste stemronde

Meer dan duizend parlementariërs, senatoren en vertegenwoordigers van de 20 regio's kiezen deze week een nieuw Italiaans staatshoofd. In de eerste drie rondes moet een kandidaat twee derde van de stemmen krijgen om president te worden. Vanaf de vierde ronde, die voor donderdag gepland staat, volstaat een absolute meerderheid.

De huidige minister-president Mario Draghi wordt gezien als kansrijke kandidaat voor het presidentschap. Eerder had de oud-premier Silvio Berlusconi zich kandidaat gesteld, maar hij trok zich zaterdag terug uit de race. Sindsdien zijn de onderhandelingen tussen de centrum-linkse en centrum-rechtse partijen over het nomineren van een gezamenlijke kandidaat in een stroomversnelling geraakt. Als dat Draghi wordt, moet hij het premierschap opgeven en moeten de partijen het eens worden over wie hem in die functie opvolgt.