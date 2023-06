Zomer keert terug in weekend: volop zon en tropische hitte

De vrijdag is een soort overgangsdag naar dit warmere weer. In de ochtend is er veel ruimte voor de zon, maar later komen enkele stapelwolken voor. Het blijft droog. De zomerse temperaturen komen terug: het wordt 25 of 26 graden.

„Zaterdag is het schitterend weer om er op uit te gaan”, aldus meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline. „Er is veel ruimte voor de zon, maar er komen ook enkele stapelwolken voor. In het oosten kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een plaatselijke bui, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het gewoon droog en vrij zonnig. Het wordt 25 graden in de kustprovincies tot lokaal 28 graden in het zuidoosten.”

Zondag tropisch heet

Zondag wordt het op uitgebreide schaal tropisch warm. „In het zuidoosten kan het zelfs ruim 32 graden worden. Ook in de kustprovincies is het volop zomers met 28 tot 30 graden. Het is hierbij zonovergoten en heerlijk weer om op het strand te liggen.”