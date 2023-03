Dode door steekpartij in Nijmegen is vrouw, man (31) aangehouden

Ⓒ Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Door een steekpartij in Nijmegen is zondag een vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden op verdenking van betrokkenheid.