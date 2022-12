Gewonde man in Aardenburg gevonden, mogelijk gestoken

Ⓒ ANP / ANP XTRA

AARDENBURG - Op de Herendreef in het Zeeuwse Aardenburg is zondag omstreeks 19.15 uur een gewonde man aangetroffen die zei dat hij was gestoken. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.