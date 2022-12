Kalkoen en een dame blanche: zo ziet Kerstmis in de cel eruit voor Eva Kaili

„Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren, de straf die ik verdiende zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin...” Voor André Hazes was de hit ’Eenzame Kerst’ vooral het begin van een succesvolle carrière. Maar wie echt achter de tralies zit, weet maar al te goed wat het betekent om alleen Kerstmis te moeten vieren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Bekijk ook: Europarlementariër Eva Kaili zetelt met kerst in cel

Voor Eva Kaili, die als Europees politica een luxe leven leidde, zal het komende dagen extra pijnlijk aanvoelen. Een maand geleden werd de 44-jarige Griekse op heterdaad aangehouden met een grote hoeveelheid bankbiljetten. Geld dat ze kreeg van de overheid in Qatar en Marokko. Sindsdien liet iedereen haar als een baksteen vallen en viert ze Kerstmis noodgedwongen op de vrouwenafdeling in de gevangenis in Haren.

Nee, gedetineerden eten tijdens Kerstmis niet aan een mooi gedekte tafel met brandende kaarsen. En ze krijgen al zeker geen glas wijn bij het eten. Maar de gedetineerden krijgen wel een kerstdiner, zegt Kathleen van de Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen.

Bekijk ook: Spil in corruptie Europees Parlement eindelijk voor het hekje

Kaili en haar medegedetineerden krijgen een bord aspergesoep op hun plateau. En verder een hoofdgerecht bestaande uit kalkoen, erwten en wortelen, kroketjes en pepersaus. Als dessert is er dame blanche en tot slot nog een muffin. Zeker niet slecht. Maar niet wat ze gewend is. Geen glaasje champagne dus en ook de cadeautjes van onder de kerstboom thuis, krijgt ze niet.

Geen cadeautjes

„Familieleden mogen om veiligheidsredenen geen cadeautjes meebrengen naar de gevangenis”, zegt Van De Vijver. Ook niet tijdens kerst.

In de bezoekzaal kunnen wel zaken besteld worden. Familie kan ook een klein bedrag overschrijven op de gevangenisrekening waarmee de gedetineerde dan zelf spullen kan kopen in de kantine, bijvoorbeeld een kleine kruidenier binnen de gevangenismuren.

De kans is groot dat Kaili ook Nieuwjaar in de gevangenis zal doorbrengen. Net als haar partner overigens. Ook die zit, vanwege hetzelfde fraudedossier, in de cel.