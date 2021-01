Bas van ’t Wout volgt Eric Wiebes op als minister van Economische Zaken

Van ’t Wout (41) is nu staatssecretaris van Sociale Zaken. Het is een baan die hij ook nog maar kort heeft, want hij verving Tamara van Ark deze zomer toen die minister voor Medische Zorg werd.

De nieuwe minister van Economische Zaken was eerder vicefractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Hij begon in Den Haag als politiek assistent van Mark Rutte, toen deze staatssecretaris was in het kabinet-Balkenende II.

Van ’t Wout begon zijn politieke loopbaan net als Rutte bij de JOVD, de aan de VVD gelieerde politieke jongerenorganisatie en geldt als een vertrouweling van de premier. Hij wordt getipt om ook in het volgende kabinet toe te treden, als de VVD daar weer inkomt, en voor het fractievoorzitterschap.

D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken neemt tot het aantreden van het nieuwe kabinet de taken van Van ’t Wout waar.