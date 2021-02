Premium Binnenland

’Gaat Deen weg? Dat meen je niet. Daar schrik ik echt van!’

Bij velen is het nieuws over de overname van Deen dinsdagochtend al wel bekend. Verbazing overheerst onder supermarktklanten in het centrum van Hoorn. „Deen weg? Daar schrik ik van”, zegt Maritta van Putten, als ze met haar boodschappen naar buiten komt.