Viroloog: Britse virusvariant al in heel België

De gevreesde variant wordt vooralsnog het meest gevonden in Brussel, maar dus ook bij Antwerpen en zelfs op het West-Vlaamse platteland. Daarom „moeten we niet naïef zijn en denken dat de Britse variant niet in heel het land zit”, zegt Van Ranst.

België hoopte met onder meer het verder aan banden leggen van reizen de entree van de virusvariant, die al weken ongekend huishoudt in het Verenigd Koninkrijk, ten minste wat te vertragen. Maar afgelopen weekend bleek de mutatie op een basisschool in Edegem en een middelbare school in Kontich rond te gaan. De scholen zijn gesloten en leerlingen, hun gezinnen en het schoolpersoneel zitten in quarantaine.

Het virus kwam de scholen binnen door mensen die op reis waren geweest, zeggen de burgemeesters tegen het Antwerpse Radio 2.

Moderna

België heeft voor het eerst het coronavaccin van Moderna toegediend. Personeel van een Antwerps ziekenhuis kwam als eerste aan de beurt.

Nederland zet het nieuwe vaccin van Amerikaanse makelij, dat sinds een kleine twee weken in de Europese Unie gebruikt mag worden, volgende week voor het eerst in. België is niet de eerste, zo begon Duitsland vrijdag al.

België gebruikt het Moderna-vaccin nu eerst voor verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, de corona- of de spoedafdelingen werken. Omdat het middel vanuit het Antwerpse Middelheimziekenhuis wordt verspreid, werd daar ook de eerste prik gezet. Vrijdag moeten duizend medewerkers zijn ingeënt.

Het Moderna-vaccin hoeft, anders dan het eerste goedgekeurde vaccin van Pfizer/BioNTech, niet in een superdiepvriezer en blijft na ontdooien een maand goed in de koelkast. Dat maakt het verspreiden en toedienen gemakkelijker.