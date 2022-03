Coronademonstrant: ’Willem Engel is een vrijheidsstrijder’

Het begin van de (astronomische) lente, een nieuw geluid? Niet als het aan Alexander (45) uit Rotterdam ligt. Wat er de afgelopen jaren aan schade is aangericht door de overheid, mag volgens hem niet vergeten worden omdat nu toevallig de zon begint te schijnen. ,,Wat heeft plaatsgevonden, is een enorme aanslag op de mensenrechten.” En er komen nog meer ingrepen aan, weet hij zeker. ,,Het is nog niet voorbij.”

Een enigszins memorabele dag is het sowieso, en niet alleen omdat het aantal overgebleven restricties wat betreft het virus - dat nog steeds rondwaart – als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dit weekend een jaar geleden, op 20 maart 2021, liep een niet aangekondigde demonstratie op het plein volledig uit de hand.

Er werden 58 aanhoudingen verricht en ruim 1400 mensen ‘bestuurlijk verplaatst’, meldde de politie na afloop. De politie-inzet, met tientallen busjes en ME met waterkanonnen en politiehonden, maakte het een van pittigste confrontaties tussen betogers en ordehandhavers in coronatijd.

Veiligheidsrisicogebied

Het Museumplein werd zondagochtend door de gemeente Amsterdam aangewezen als zogenoemd veiligheidsrisicogebied, vanwege signalen dat individuen met wapens op ongeregeldheden uit zouden zijn. De politie mag daarom preventief fouilleren. Maar geweld was er zondag niet op het plein of tijdens de mars te bespeuren, van politie noch demonstranten.

Zorgen zijn er echter nog steeds. Voor wanneer de ‘r’ weer in de maand komt, of voor een toekomstig Europees ‘coronapaspoort’, en voor de opgesloten dansleraar Willem Engel. Bijvoorbeeld van Bernadette (60) uit Amsterdam, met paardenstaart en vrolijke lach.. Ze is hier om de gearresteerde Viruswaarheid-voorman Willem Engel te steunen. Engel, vandaag vanaf het podium omschreven als ‘vrijheidsstrijder’, kreeg vrijdag te horen dat hij twee weken langer vast blijft zitten op verdenking van opruiing op sociale media. Onder meer zijn raadsman Jeroen Pols riep op tot een steunbetuiging aan de activist, die op twitter zijn focus overigens al aan het verleggen was naar de oorlog in Oekraïne.

,,Ik ken Engel zelf, ik hem ooit mogen ontmoeten”, zegt Bernadette, terwijl de zon op een kil plein maar niet wil doorbreken. ,,Hij is geen sekteleider, maar met hele rake uitspraken zet hij iets meer. Daar kunnen sommige mensen niet tegen.” Heel erg boos is ze op oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. ,,Het liefst had ik hém opgesloten, vanwege de tweedeling die hij heeft veroorzaakt.”

Ook Anne (59) uit Groningen is hier met een reden. Ze is bang voor dwingend pandemiebeleid uit Brussel. ,,Dit is niet het Europa waar ik van gedroomd heb.” Misschien was deze coronademo dan toch nog niet de laatste.

