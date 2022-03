Museumplein in Amsterdam veiligheidsrisicogebied om demonstratie

Ⓒ robby hiel

AMSTERDAM - Het Museumplein in Amsterdam is zondag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Op het plein vindt een demonstratie plaats van de protestbeweging United We Stand Europe. Er zouden signalen zijn dat personen die zich willen aansluiten bij de demonstratie „uit zijn op ongeregeldheden en wapens meenemen”, meldt de hoofdstad. De demonstranten zijn onder meer op de been om de vrijlating van Willem Engel te eisen die is opgepakt op verdenking van opruiing. Zijn voorarrest is vrijdag met twee weken verlengd.