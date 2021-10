Premium Het beste van De Telegraaf

’Het werken wordt ons hier bijna onmogelijk gemaakt’ Statement sexy boeren en boerinnen: ’Graag meer respect voor ons vak’

Sexy boerinnen en boeren, onder wie Flora, Johan en Tess, brengen dit jaar een duidelijke boodschap over met de boeren- en boerinnenkalender 2022. Ⓒ BoerenDingen.NL

Amsterdam - Ze willen de kloof tussen stad en platteland dichten. Sexy boerinnen en boeren brengen dit jaar een duidelijke boodschap over met de boeren- en boerinnenkalender 2022. „Het platte is eraf, de uitgave is uitgegroeid tot een spreekbuis voor de sector”, zegt uitgever en initiatiefnemer Stef Bloo. Volgens de jonge agrariërs is het harder nodig dan ooit.