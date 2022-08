Cryptobedrijf maakt per ongeluk 10 miljoen euro over naar klant

De Australische Thevamanogari Manivel had om een kleine terugbetaling gevraagd. Een medewerker van Crypto.com vulde echter in plaats van het terugbetalingsbedrag het rekeningnummer van de vrouw in het betalingsveld in, waardoor per abuis niet 100 maar meer dan 10 miljoen euro werd overgeschreven. De fout werd pas zeven maanden later ontdekt.

Luxe appartement

Het is het cryptobedrijf inmiddels gelukt om het account van de vrouw te bevriezen. Helaas voor Crypto.com was een aanzienlijk deel van het geld al naar andere rekeningen overgemaakt of uitgegeven. Zo zou de vrouw 1,34 miljoen euro hebben uitgegeven aan een luxe appartement in Melbourne, dat ze daarna op naam van haar zus in Maleisië liet zetten. Het hooggerechtshof heeft inmiddels wel bepaald dat het bedrijf het ontroerend goed van Manivel mag verkopen.

’Bedankt’

Het is niet gelukt om de andere rekeningen, waarnaar het geld is overgemaakt, te blokkeren. Ook krijgt het bedrijf geen contact met Manivel. Een e-mail aan haar advocaat werd beantwoord met: „Ontvangen, bedankt.”

Manivel is crypto.com een rente verschuldigd van meer dan 27 miljoen euro. Ze weigert op vragen van journalisten in te gaan, zolang de rechtszaak nog bezig is.