Duitsland neemt 1553 migranten uit Lesbos op

De immigranten komen uit het afgebrande vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Het gaat voornamelijk om gezinnen van wie de vluchtelingenstatus is bevestigd, zei de Duitse vicekanselier Olaf Scholz.

Door de brand in het kamp zijn meer dan 12.000 mensen dakloos geworden. De Griekse autoriteiten maakten dinsdag bekend ongeveer duizend mensen te hebben overgeplaatst naar een ander kamp op Lesbos.

Het Duitse plan om de vluchtelingen op te nemen is opgesteld door bondskanselier Angela Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer.

De brand, die waarschijnlijk is aangestoken, heeft binnen de Europese Unie het debat over de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen weer nieuw leven ingeblazen. Nederland is bereid om honderd vluchtelingen op te nemen.