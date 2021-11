Premium Het beste van De Telegraaf

’Liefde maakt blind’ Anja (55) verspeelt erfenis van ruim 120.000 euro aan haar nieuwe Tindervlam

Door Martijn Gijsbertsen Kopieer naar clipboard

Slachtoffer Anja kijkt nog eens naar ’VN-arts Chris’, haar ’geliefde’ die nooit is komen opdagen. Ⓒ Foto aangeleverd

CASTRICUM - Ze denkt via Tinder een nieuwe vlam aan de haak te hebben geslagen. De 55-jarige Anja de Vries (*) uit Castricum is tot over haar oren verliefd op ’dokter Chris’ uit Wales. Hij blijkt een wolf in schaapskleren en licht haar voor ruim 120.000 euro op.