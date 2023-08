Henk Krol terug van weggeweest: runningmate van BVNL-voorman Wybren van Haga

De 73-jarige Krol wil zich wederom hard maken voor de ouderen. Want die hebben volgens hem hun stem in Den Haag verloren, stelt hij in het SBS 6-programma. Krol zegt dat hij op plek twee komt op de lijst, achter Van Haga.

De oud-hoofdredacteur van de Gaykrant zegt te willen „knokken voor Nederland.” En dat wil hij naar eigen zeggen alleen doen met mensen die hij vertrouwt. Ook vindt Krol dat er meer ervaring nodig is in de Tweede Kamer. „Pas na acht jaar kom je erachter hoe het echt werkt.”

In opspraak

In 2020 verliet Krol 50PLUS na een reeks ruzies. Hij richtte de Partij voor de Toekomst op, waar oud-FVD’er Henk Otten en voormalig Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen zich bij aansloten. Ook daar vertrok Krol met slaande deuren. Hij lanceerde vervolgens de Lijst Henk Krol. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 haalde die partij ongeveer 9000 stemmen.

De afgelopen tijd domineerden vooral afzwaaiende Kamerleden en politici het nieuws. Onder meer premier Mark Rutte, BIJ1-gezicht Sylvana Simons, D66-leider Sigrid Kaag en verschillende CDA-zwaargewichten stoppen ermee.