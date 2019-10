Waar blijft regie van premier?

Als minister Schouten het podium betreedt op het Malieveld, wordt ze uitgejouwd door boze bouwers. Die kwamen naar Den Haag met hijskranen, shovels en betonwagens. Ⓒ anp

Coalitiepartijen hopen dat het leed rond de stikstofcrisis en PFAS-problemen in december geleden is. Het zou betekenen dat Nederland ruim een halfjaar heeft gezwoegd onder goedbedoelde, maar verstikkende milieuregels. Terwijl burgers en bedrijven zich afvroegen waar ze aan toe zijn, bleek het kabinet totaal overvallen en verzandde de coalitie in onderling gekissebis. Waar blijft de regie van premier Mark Rutte?