Explosie in Hillegom: gewonde en tien woningen beschadigd

De explosie vond woensdag rond 04.45 uur plaats aan de Mauritslaan. Meerdere hulpdiensten, zoals de politie en brandweer, rukten na de melding uit en onder meer het Team Explosieven Veiligheid kwam ter plaatse.

Vraagtekens

Het onderzoek naar de toedracht en wat de explosie precies heeft veroorzaakt, is nog gaande. Een woordvoerder van de politie kon ook nog niet zeggen waar de explosie precies was, bijvoorbeeld op straat of bij of in een woning. Ook over wie het lichtgewonde slachtoffer precies is, kon de politiewoordvoerder nog geen uitspraken doen. „Wat de rol van diegene in het geheel is geweest, wordt meegenomen in het onderzoek”, zei ze daar eerder woensdagochtend over.

De woordvoerder van de brandweer laat weten dat de vier woningen die werden ontruimd, horen bij een appartementenblok van twaalf woningen. De onderste vier werden ontruimd. De bewoners werden eerst door buren en later door een café dat werd geopend opgevangen. Vooral de vier ontruimde woningen liepen schade op. Ook woningen uit een tegenoverliggend blok en auto’s raakten beschadigd.

Getuigen die mogelijk iets hebben gezien of bijvoorbeeld camerabeelden hebben, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.