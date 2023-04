Explosie in Hillegom: gewonde en tien woningen beschadigd

De explosie vond woensdag rond 04.45 uur plaats aan de Mauritslaan. Meerdere hulpdiensten, zoals de politie en brandweer, rukten na de melding uit en onder meer het Team Explosieven Veiligheid kwam ter plaatse.

De omgeving is ruim afgezet, meldt de politie, en het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Wie het lichtgewonde slachtoffer precies is, bijvoorbeeld de bewoner van een van de woningen, kon een politiewoordvoerder niet direct zeggen. "Wat de rol van diegene in het geheel is geweest, wordt meegenomen in het onderzoek."

Getuigen die mogelijk iets hebben gezien of bijvoorbeeld camerabeelden hebben, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.