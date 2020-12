Hoekstra gaat nadenken over lijsttrekkerschap CDA

Hoekstra zei het al ’ontzettend moedig’ vinden dat De Jonge het lijsttrekkerschap op zich nam. „En gisteren heeft hij ook iets ontzettend dappers gedaan”, voegt de minister van Financiën daar vrijdagochtend aan toe over het besluit van De Jonge om zich terug te trekken. „Ontzettend stoer en dapper.”

Over of hij de handschoen wil oppakken was Hoekstra minder uitgesproken. „Ik ben niet aan zet, het bestuur is aan zet. Ik zal erover na moeten denken, zal het thuis moeten bespreken.”

Nu De Jonge zich terugtrekt als lijsttrekker van het CDA neemt de druk op Hoekstra toe om de handschoen op te pakken. Achter de schermen wordt door CDA’ers nadrukkelijk gekeken naar de minister van Financiën, die aanvankelijk al werd genoemd als de favoriet om lijsttrekker te worden.

Hoekstra bedankte in juni voor de eer. De populaire minister zei toen in De Telegraaf dat hij zichzelf meer als bestuurder ziet. „Ik vind dat ik uiteindelijk meer een bestuurder ben dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven.” Het CDA-bestuur komt vandaag bijeen voor overleg.

’Verdrietig maar verstandig’

Een ’verdrietige, maar verstandige’ beslissing: zo typeert CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie) de beslissing van Hugo de Jonge om te stoppen als CDA-lijsttrekker. De Jonge zegt weken over de beslissing na te hebben gedacht.

De coronaminister zegt vrijdagochtend niet opgelucht te zijn nu hij de knoop over het CDA-leiderschap heeft doorgehakt. „Dat is niet het goede woord”, zegt De Jonge. Hij maakte donderdagavond bekend te stoppen als lijsttrekker van de partij. De combinatie met het zware ministerschap in de coronacrisis werd hem te veel en landsbelang moest dan boven het partijbelang gaan, was De Jonge’s afweging.

Volgens Grapperhaus, die zich voor de zomer achter De Jonge schaarde toen hij zich kandidaat stelde als CDA-lijsttrekker, is het een ’begrijpelijk’ besluit. Hij zegt de afgelopen tijd te hebben gezien ’hoeveel tijd het kost’ voor De Jonge om de coronacrisis te bestrijden. „Dus is dit verdrietig, maar verstandig.”

’Weken over nagedacht’

De Jonge zelf zegt dat hij niet over één nacht ijs is gegaan. Hij heeft er ’echt wel weken’ over nagedacht. „Een misschien wel langer. Maar ik denk dat ik zowel het ministerschap als de partij het meeste recht doe met deze beslissing.”

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), campagneleider van het CDA noemt het een ’treurig moment’. „Maar ik heb respect voor zijn besluit.” Ook CDA-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zegt ’groot respect voor Hugo’ te hebben. „Ik ben onder de indruk. Het landsbelang gaat voor het partijbelang, gaat voor het eigen belang.”