’Lekkende agent stug probleem’

Sectorhoofd Lonneke Soudant is bezorgd over het gedrag van sommige politiemensen. Ⓒ Serge Ligtenberg

DEN HAAG - Maar liefst 150 ’foute’ agenten zijn vorig jaar ontslagen wegens plichtsverzuim. Dat zijn er dertig meer dan in 2018. Het lekken van informatie is de hardnekkigste en grootste misstap die agenten maken. In 2019 onderzocht de politie 178 gevallen van mogelijk doorspelen van informatie.