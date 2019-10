Topoverleg over ’noodplannen’ stikstof

Premier Rutte moet vandaag in de Eerste Kamer vragen beantwoorden over zijn begroting voor volgend jaar, maar ruimde zijn dinerpauze in voor topoverleg op het ministerie van Algemene Zaken. Ook ministers Schouten (Landbouw), Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) waren daarbij.

Volgens ingewijden wordt er gesproken over een noodplannen die kunnen worden ingezet als bouwbedrijven dreigen om te vallen, omdat hun bouwvergunningen zijn bevroren door de stikstofmaatregelen of verzwaarde voorwaarden om grond te mogen verzetten (PFAS).

Er zou gesproken worden over overheidsgeld dat kan worden gebruikt om garant te staan voor bouwbedrijven die door de recente ontwikkelingen rondom stikstof en PFAS geen liquide middelen meer hebben en failliet dreigen te gaan. Het noodgeld kan ook worden ingezet voor arbeidstijdverkorting voor werknemers in de bouw. De hoogte van het noodbedrag zou nog niet vaststaan.

Premier Rutte en minister Koolmees hebben het overleg inmiddels verlaten. Schouten en Van Veldhoven nog niet en ook staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) is er volgens insiders bij betrokken vanwege de problematiek voor woningbouw.

De PFAS-problematiek zorgt ervoor dat grond niet zomaar mag worden afgegraven, of verzet mag worden, omdat daar hier en daar te veel chemicaliën in zouden zitten. Het is een van de oorzaken dat de bouw op veel plekken plat ligt.

Ook de stikstofproblemen helpen niet. Vergunningen zijn bevroren omdat de bouw - ook van de meest zuinige woningen - tot meer stikstofuitstoot leidt en dus bouwvergunningen kan dwarsbomen.

Het is de bedoeling, melden betrokkenen, dat vanavond nog meer duidelijk wordt over nieuwe stappen van het kabinet. Morgen wordt door de bouwsector op het Malieveld in Den Haag geprotesteerd.