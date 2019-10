Topoverleg over stikstofcrisis

Premier Rutte moet dinsdag in de Eerste Kamer vragen beantwoorden over zijn begroting voor volgend jaar, maar ruimde zijn dinerpauze in voor topoverleg op het ministerie van Algemene Zaken. Ook ministers Schouten (Landbouw), Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) waren daarbij.

Het kabinet boog zich naar verluidt over maatregelen die de stikstofcrisis moeten oplossen. Dit gaat onder meer over hoe de provincies weer aan boord kunnen komen, die de laatste tijd hun stikstofbeleid opschorten. Een bericht over dat het kabinet een noodplan zou maken voor bouwbedrijven die in de problemen komen of zijn gekomen, wordt nadrukkelijk tegengesproken.

„Die berichten kloppen niet; ik heb geen noodplan voor de bouwsector”, zei premier Rutte in de marge van het overleg. „We zijn bezig om te voorkomen dat er een noodplan moet komen, door te proberen het probleem op te lossen.”

Door de stikstofproblematiek zijn vergunningen bevroren omdat de bouw - ook van de meest zuinige woningen - tot meer stikstofuitstoot leidt en dus bouwvergunningen kan dwarsbomen.

Woensdag wordt door de bouwsector op het Malieveld in Den Haag geprotesteerd. De eerste voertuigen trokken dinsdagavond met gele zwaailichten al richting de Hofstad.