Queen over vaccinaties: ’Denk aan anderen’

De 94-jarige Queen erkende „dat het best moeilijk kan zijn voor mensen als ze nog nooit zijn gevaccineerd. Maar ze zouden aan andere mensen moeten denken in plaats van aan zichzelf.” De prik zelf is „quite harmless”, vertelde Elizabeth: „Zoals ik het heb ervaren, stelde het niets voor. Het was heel snel en ik heb ook veel brieven gekregen van mensen die verrast waren hoe makkelijk het was om gevaccineerd te worden. En de prik deed absoluut geen pijn.”

De vaccinatie geeft bovendien rust, aldus de Britse vorstin: „Als je eenmaal bent gevaccineerd, heb je zo’n gevoel van: Ik ben beschermd. En ik denk dat dat heel belangrijk is.”

Plaag

De Britse koningin is bijzonder onder de indruk van de omvang van de pandemie: „Het is een beetje als een plaag, vindt u niet? Want we kampen niet alleen hier met het virus, maar het is overal. Het is een opmerkelijke strijd die we aan het uitvechten zijn.” Elizabeth vergeleek die strijd, en dan vooral het vaccinatieprogramma, met de Tweede Wereldoorlog: „Ik heb de oorlog meegemaakt en daar heeft het veel van weg, dat alle neuzen dezelfde kant op staan.”

En de strijd verloopt voorspoedig in het Verenigd Koninkrijk, want miljoenen Britten zijn al gevaccineerd. De Queen is daar bijzonder van onder de indruk: „Ik vind het opmerkelijk hoe snel dit allemaal is gedaan en hoeveel mensen al een vaccin hebben gekregen.” Dat was vooral te danken aan haar gespreksgenoten, dus die kregen een compliment: „Keep up the good work!”