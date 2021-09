Premium Het beste van De Telegraaf

Tiny houses voor statushouders in Limburg

Door Hans Straus Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Venray - Het Rijk zet tientallen miljoenen euro’s in voor de huisvesting van mensen met een vluchtelingenstatus. In Limburg zal een deel van dat geld worden gebruikt voor de bouw van groepjes tijdelijke tiny houses voor statushouders en andere starters op de woningmarkt. „Zo willen we integratie bevorderen”, zegt burgemeester Luc Winants van Venray.