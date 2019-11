Hartstichting: zout stimuleert ontstekingen

Onderzoekers Jan Van den Bossche en Liffert Vogt van het Amsterdam UMC stellen dat voor het eerst is aangetoond dat zout bij mensen ontstekingen kan bevorderen. „Op die manier zou zout dus slagaderverkalking kunnen verergeren. Dat is een chronisch ontstekingsproces in de bloedvatwand, dat een hart- of herseninfarct tot gevolg kan hebben”, aldus de onderzoekers, die werden ondersteund door de Hartstichting.

De onderzoekers stelden dat vast bij een groep gezonde vrijwilligers. Een deel van hen volgde een zoutarm dieet, anderen juist een voedingspatroon met veel zout. De onderzoekers zagen bij de laatste groep niet alleen dat de bloeddruk steeg, maar ook dat in hun huidweefsel meer witte bloedcellen aanwezig waren. Witte bloedcellen zijn actief bij ontstekingsreacties in het lichaam.

De onderzoekers constateerden verder dat een zoutrijk dieet witte bloedcellen zo verandert, dat deze cellen gemakkelijker door de bloedvatwand kruipen om naar ontstoken plekken in het lichaam te gaan. Ook scheiden ze meer ontstekingsstoffen uit, wat ontstekingsreacties versterkt.