Man (18) uit Leeuwarden geeft politieagent vuistslag in gezicht en wordt aangehouden vanwege mishandeling

De politie kreeg rond 03.45 uur de melding binnen van een vechtpartij in een horecagelegenheid aan het Ruiterskwartier. Twee personen hadden ruzie en werden de zaak uitgezet. Buiten gingen zij vervolgens verder met bakkeleien. Toen de politie ter plaatse was, kon een van hen zich niet legitimeren. Een 20-jarige Leeuwarder kreeg hiervoor een proces-verbaal.

De andere man weigerde zich te legitimeren. Hij sloeg tijdens het weglopen een politieagent met een vuistslag in het gezicht. De verdachte van 18 jaar werd aangehouden voor mishandeling en in de cel gezet in het politiebureau. Hij is verhoord en kreeg een dagvaarding mee om zich binnenkort te verantwoorden voor de politierechter.

Onder controle

Eerder op de avond moest de politie ook in actie komen in de Oude Doelesteeg. Een man had de portier van een horecazaak aangevallen. Hij werd daarna door meerdere portiers onder controle gehouden. De 26-jarige Leeuwarder werd door de politie aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde. De man moet zich binnenkort melden bij de politierechter.

Twintig minuten later deed een andere stapper vervelend tegen politieagenten in het centrum van Leeuwarden. Hem werd gezegd door te lopen, maar daar wilde de 21-jarige inwoner van Goutum niet naar luisteren: hij ging tegen een agent aan hangen en begon de dienders te beledigen. Ook hij werd aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde.