’Trump en Kim ontmoeten elkaar vandaag’

„Ik kijk ernaar uit om gedag tegen hem te zeggen”, zegt Trump. „Al is er natuurlijk altijd een kans dat het niet doorgaat, maar het lijkt erop dat onze teams eruit gaan komen. We willen dit allebei. Het zal wel erg kort zijn. Alleen even handen schudden, maar dat is oké. Een handdruk betekent veel.”

Een Noord-Koreaans bedrijf dat excursies naar de DMZ organiseert, zegt dat het gebied vanaf de Noord-Koreaanse kant is afgesloten. Trump gaat zondag vanuit Zuid-Korea naar het gebied, samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Moon noemt de mogelijke ontmoeting een belangrijk moment.

Trump nodigde Kim zaterdag via Twitter uit om hem te ontmoeten in het grensgebied.