Ook Marokko in beeld bij omkoopschandaal Europees Parlement

Tot nu toe is in de spectaculaire corruptiezaak ruim 1,5 miljoen euro aan cashgeld aangetroffen. Maar mogelijk is de omvang van de affaire nog veel groter.

De Vlaamse kranten De Standaard en De Morgen hebben gerechtelijke stukken ingezien. Daaruit blijkt dat de Belgische justitie denkt dat oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri zijn vrouw in Italië orders gaf over hoe het smeergeld moest worden besteed.

De Italiaanse sociaaldemocraat Panzeri lijkt de spil in het corruptieschandaal. Saillant detail: in het Europees Parlement zat hij jaren in een commissie die zich buigt over corruptiebestrijding.

België heeft om overlevering gevraagd van Panzeri’s vrouw en dochter. Uit dit verzoek, in handen van De Standaard en De Morgen, blijkt dat naast Qatar nu ook Marokko in het onderzoek voorkomt.

Panzeri zou tegen betaling van beide landen hebben geprobeerd om Europarlementariërs te beïnvloeden. De Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun, zou daarbij een rol hebben gespeeld. De diplomaat zat in 2017 tegelijktijdig met Panzeri in een gezamenlijke parlementaire commissie van EU-Marokko. Er zouden volgens de Vlaamse kranten geen bewijzen van betaling zijn gevonden, dat is wel het geval in de kwestie rond WK-gastland Qatar.

De Belgische justitie wil de nieuwe details in de corruptiezaak niet bevestigen.

Er is in ieder geval een duidelijke link tussen Panzeri en de inmiddels afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili. De partner van de voormalige Griekse tv-ster, de Italiaan Francesco Giorgi, heeft met Panzeri een club rond verdediging van mensenrechten opgericht. De drie zitten samen met een onbekende Italiaan in de cel. Kaili heeft een bekende Griekse topadvocaat in handen genomen. Ze ontkent via haar raadsman smeergeld te hebben ontvangen van Qatar.