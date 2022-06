Premium Het beste van De Telegraaf

Vlieland ziet probleem stikstofkwestie niet: ’Klopt dit wel?’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Margriet Grijpstra (65): „We doen wat we kunnen, wat goed is voor de natuur.” Ⓒ Foto’s Marin Mooij

VLIELAND - Vlielanders en toeristen reageren maandag rustig, nadat uitgerekend hun mooie eiland voorbij kwam als voorbeeld in de oplaaiende stikstofkwestie. Van vakantiegangers tot burgemeester, het zal hun zomergevoel niet verpesten. Maar... ergens hangt er toch een bezorgd gevoel in de lucht, nadat oud-VVD-Kamerlid Helma Lodders openlijk twijfelde over meetmethodieken in de stikstofcrisis. Zij noemde Waddeneiland Vlieland, als natuurgebied groen op de kaart, als gebied waar blijkbaar een enorme stikstofreductie zou moeten komen: „Er zijn geen boeren en het moet zeventig procent terug. Klopt het wel?”, vraagt ze zich af.