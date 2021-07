Tiener (16) opgepakt om oplichting met betaalverzoekjes van 0,01 euro

De verdachte sloeg volgens de politie toe via Facebook Marketplace, een handelsplaats van Facebook voor tweedehands artikelen. Op dit platform, waar de slachtoffers hun spullen te koop aanboden, werden ze door een potentiële koper verleid om mee te werken aan ’een laatste controle’ . De verdachte vroeg de mensen voor de laatste check om een eurocent over te maken.

Via het betaalverzoek dachten de slachtoffers te voldoen aan een transactie van 0,01 euro. In werkelijkheid ging de link van het betaalverzoek naar een phishingsite om zo bankgegevens te stelen. Dit gaf de jonge fraudeur volledige toegang tot de rekeningen van slachtoffers. De verdachte voerde vervolgens via contactloos betalen transacties uit bij verschillende winkels in Amersfoort.

De jonge tiener werd afgelopen maandag van zijn bed gelicht door de politie.