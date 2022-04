Oud-minister van Financiën Onno Ruding: draai gaskraan in Groningen weer open

Volgens de CDA-prominent „was dit voor het kabinet de laatste optie, maar dit is een noodsituatie.” Een van de oplossingen om het miljardentekort waar het kabinet mee te maken heeft terug te dringen, is volgens Ruding het heropenen van de gasvelden in Groningen. „Daarmee help je de internationale gasproblematiek kleiner te maken en tevens moeten we Poetin niet de kans geven om rijker te worden van gasopbrengsten.”

De Groningers moeten volgens de oud-minister wel ruimhartig gecompenseerd worden mocht de gaskraan heropend worden. „Het past helemaal in het anti-Poetin beleid dat gevoerd wordt sinds de Russische inval in Oekraïne. Groningers kunnen ook rekenen, de tijden zijn nu veranderd. En ook niet onbelangrijk: met de opbrengsten van de gaswinning zal de minister van Financiën ook blij zijn”, aldus Ruding.