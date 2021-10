Alarm om Netflix-hype: ’Kinderen die verliezen bij ’Squid game’-spel krijgen klappen op schoolplein’

De Netflix-serie ’Squid game’ heeft het schoolplein bereikt, waarschuwt basisschool Erquelinnes Béguinage op sociale media. En niet op een goede manier. Zo meldt de school dat kinderen de - gewelddadige - spelletjes uit de hitserie naspelen op de speelplaats. In de serie komen willekeurige passanten terecht in een survival-spel dat door een klein groepje rijken wordt betaald ter amusement. Degene die het overleeft, wint een creditcard met miljarden euro’s erop.

„Beste ouders, jullie hebben wellicht al gehoord van de serie Squid game”, schrijft de school op Facebook. „In deze serie worden de personages gedwongen om kinderspelletjes te spelen en als ze verliezen worden ze geëlimineerd. Vanwege het brute geweld mag de reeks eigenlijk alleen door 18-plussers worden bekeken.”

Kinderen blijken met onderdelen uit de serie aan de haal te gaan. „Onze leerlingen hebben duidelijk plezier in het naspelen van de spelletjes. Ze nemen echter ook het gewelddadige aspect over, want de kinderen die verliezen, die krijgen klappen. We waken er als schoolbestuur over dat deze gevaarlijke vorm van spelen wordt gestaakt en rekenen op uw medewerking om de kinderen bewust te maken van de mogelijke gevolgen.”

Vechtpartij

De school meldt nog dat er „sancties zullen volgen” tegen de kinderen die geweld blijven gebruiken bij het spelen. Het Facebookbericht van de school is al duizenden keren gedeeld. Eerder gingen fans van de serie met elkaar op de vuist in een lange wachtrij voor een pop-upstore in Parijs.