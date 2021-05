Wapenstilstand Israël en Hamas houdt stand, gejuich in Gaza

Burgers aan beide kanten van de grens reageerden opgelucht op het staken van de vijandelijkheden. In Palestijnse gebieden gingen mensen feestend de straat op en ook in Israël reageerden mensen blij. „Ik hoop dat dit standhoudt, want alles wat we hier willen is verdergaan met onze levens zonder alarmen of vuur”, zei een man in Tel Aviv tegen persbureau AFP.

De wapenstilstand kwam tot stand na bemiddeling door Egypte. Dat land stuurt volgens ingewijden delegaties naar Tel Aviv en Palestijnse gebieden om toezicht te houden op de naleving van de afspraken.

Een hoge Hamas-functionaris waarschuwde alvast dat zijn groep nog steeds „de hand op de trekker” heeft. Ezzat al-Reshiq zei in Doha tegen persbureau Reuters dat Hamas eist dat de al-Aqsamoskee in Jeruzalem wordt beschermd.

Een vrouw kon deze vrijdagochtend voor het eerst terug naar haar huis dat werd vernield. Ⓒ REUTERS

Ook moet de huisuitzetting van Palestijnen in Oost-Jeruzalem worden voorkomen. Dat noemde hij een „rode lijn.”

’Overwinning’

Inwoners van Gaza zijn donderdagnacht in groten getale de straat opgegaan om het staakt-het-vuren met Israël te vieren. De Palestijnse Hamas-beweging claimde na het ingaan van de wapenstilstand om 01.00 uur de „overwinning” op Israël.

Palestijnen juichen om de wapenstilstand en de, volgens Hamas, ’overwinning’. Ⓒ AFP

Veel van de Palestijnse feestvierders in Gaza, die vanwege het elf dagen durende geweld vorige week het Suikerfeest niet konden vieren, riepen „god is de grootste en goddank.” De belangrijkste verkeersaders in de stad stonden volgepakt met auto’s waarvan de bestuurders claxonneerden en met vlaggen zwaaiden. Taferelen die in Gaza vaker te zien waren nadat een staakt-het-vuren was afgekondigd.

De militante beweging Hamas kraaide ondertussen victorie. Uit luidsprekers van moskeeën werd de lof gezongen over „de overwinning van het verzet op de bezetting tijdens de slag van het Zwaard van Jeruzalem.” Meerdere mannen schoten met geweren in de lucht of staken vuurwerk af.

