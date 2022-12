Israëlisch parlement geeft vertrouwen aan rechtse regering van premier Netanyahu

63 van de 120 leden van de Knesset, het Israëlische parlement, stemden voor de regering van Netanyahu, die bestaat uit zijn Likoed-partij, twee ultraorthodoxe fracties en drie rechts-nationalisitsche fracties. De nieuwe regering beschikt over 64 van de 120 zetels in het parlement. Amir Ochana van de Likoed-partij, die openlijk homoseksueel is, wordt de nieuwe parlementsvoorzitter. Na de benoeming van Netanyahu als premier had hij een kort gesprek met zijn voorganger Yair Lapid.

