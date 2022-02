Man doet alles om zijn varken in huis te houden: ’Ze heeft mij door de scheiding geholpen’

Een leven zonder de Vietnamese hangbuikzwijn kan Flatt zich niet voorstellen. Het dier is zijn steun en toeverlaat: Ellie heeft hem door een scheiding en de dood van zijn moeder geholpen.

,,Ik moet er niet aan denken om iemand die deel uitmaakt van mijn familie weg te geven’’, zegt hij tegen Belfast Telegraph, terwijl hij zijn Ellie in de keuken aait. ,,Ze is heel slim, ze zelfs intelligenter dan mijn honden. Ik denk dat ze je gevoelens ook aanvoelt. Als ik me slecht voel, komt ze bij me liggen.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Gevangenisstraf

Flatt woonde eerst in de Amerikaanse staat South Carolina toen hij het varken kreeg in 2018. Ze was toen ongeveer zo groot als een schoen. Ondertussen is Ellie flink gegroeid, ze komt nu tot je knie en weegt ongeveer 50 kilo.

In 2019 verhuisde Flatt naar Canajoharie, een klein dorpje in de Amerikaanse staat New York. Hij kocht een opknappertje waar hij een restaurant wilde een openen. Maar toen een ambtenaar in 2019 langskwam voor de bouwvergunning, kreeg Flatt slecht nieuws te horen: Ellie mag helemaal niet in zijn huis verblijven.

Toen de autoriteiten merkten dat het varken zes maanden later nog steeds thuis ronddribbelde, kreeg Flatt formeel te horen dat hij de lokale regels overtrad; volgens de rechtbankdossiers is schending van een bestemmingsplan een misdrijf. Als hij schuldig wordt bevonden, kan Flatt volgens zijn advocaat een gevangenisstraf krijgen of het vierpotige dier kan van hem worden afgenomen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Gevaar voor volksgezondheid

Ellie wordt nu regelmatig gepest in het dorp, vertelt Flatt. Hij begrijpt dat niet: ,,Het dier is schoon en slim.’’ Verschillende buren hebben een verklaring ondertekend waarin ze zeggen dat ze Ellie juist een leuk gezelschap vinden.

De burgemeester geeft geen commentaar zolang de rechtszaak nog bezig is. Maar een advocaat van het dorp schreef in een verklaring dat het zwijntje een potentieel gevaar voor de volksgezondheid vormt.

Moet Ellie weg? Er gloort nog hoop aan de horizon. Flatt mag haar houden als hij kan aantonen dat het beestje emotionele steun biedt. Zijn advocaat zegt dat de Vietnamese hangbuikzwijn daaraan voldoet. Door het dier heeft Flatt geen medicatie meer nodig en heeft hij minder last van angsten.

Tekst gaat verder onder de foto.

De Amerikaanse man is niet de eerste varkenseigenaar die de juridische strijd aangaat. Zo mocht een gezin uit Buffalo in 2019 hun varken ’Pork Chop’ niet houden, ondanks dat het een steundier was voor hun dochter. Ook een vrouw uit Indiana kreeg in 2018 te horen dat ze om soortgelijke redenen haar emotionele steunvarken weg moest doen.

De rechtzaak stond gepland voor 22 maart, maar is uitgesteld.