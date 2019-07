Vermiste man verslonden door eigen honden

De man, Freddie Mack, leidde een erg teruggetrokken leven in zijn huis in de Amerikaanse staat, waardoor zijn familie pas laat aan de alarmbel trok. Na een aantal maanden begonnen ze zich toch zorgen te maken, dus togen ze naar zijn huis. Daar werden ze opgewacht door achttien grote honden die zich erg agressief gedroegen, waardoor ze de poging om de woning te betreden moesten staken. Hierna besloten ze de politie in te lichten.

Agenten lukte het ook niet om voorbij de roedel honden te komen. Later wisten zij door een afleidingsmanoeuvre alsnog naar binnen te gaan. Bij aankomst vonden zij het lichaam van Freddie, dat zo goed als opgegeten is door de viervoeters. Naast wat botresten van zo’n 5 tot 12 centimeter en de teruggevonden restjes in de ontlasting van de dieren, was er vrijwel niks meer over van Freddie Mack. „Nooit hebben wij, of hebben we gehoord van iemand anders, dat een volledig menselijk lichaam wordt opgegeten”, laat een agent weten.

Doodsoorzaak onbekend

Het is niet zeker óf de man al was overleden voordat de honden aan de macabere maaltijd begonnen. The Independent schrijft dat het een raadsel blijft of de dieren de man hebben gedood of dat hij daarvoor al zijn laatste adem had uitgeblazen. Freddie kampte namelijk met gezondheidsproblemen. Alsnog sluit de politie niet uit dat de honden de man des huizes zelf hebben aangevallen en opgegeten, omdat ze zulk agressief gedrag vertoonden.

Van de achttien honden die de man heeft nagelaten zijn twee door hun soortgenoten gedood, dertien andere zijn afgemaakt omdat ze te agressief waren en voor de drie overige honden wordt er gezocht naar een nieuw baasje.