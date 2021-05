Het weer op Bevrijdingsdag: bar en boos

Ook waait het hard en met slechts 9 tot 12 graden is het guur voor de tijd van het jaar. Gemiddeld ligt de middagtemperatuur in deze tijd op 15-18 graden, meldt Weeronline, dat het weercijfer ’3’ aan deze dag geeft.

Vanmiddag neemt de wind geleidelijk af, de meeste buien trekken naar Duitsland weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Vanavond is het op een lokale bui na droog en wisselend bewolkt. In de nacht naar donderdag daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Aan de grond is landinwaarts lichte vorst mogelijk.

Vanaf zaterdag zomers

Ook mensen die in Nederland op de camping staan, moeten nog even geduld hebben. Pas op zaterdag komt er echt verandering in het weer. Er steekt een zuidenwind op waardoor warmere lucht wordt aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 15-18 graden en in het zuiden kan het lokaal al 20 graden worden. De dag start waarschijnlijk zonnig, maar vanuit het zuiden trekt bewolking en mogelijk ook wat regen over het land.

Zondag wordt het nog een aantal graden warmer met 17 graden op de Wadden en ruim 20 graden in het zuiden, midden en oosten van het land. Mogelijk stijgt het kwik in het zuidoosten richting 25 graden. Waarschijnlijk is er veel ruimte voor de zon, maar er is in de loop van de dag ook kans op buien.

Begin volgende week zet de temperatuur weer een wat dalende trend in, maar het wordt niet zou koud als deze week. Het weerbeeld is wisselvallig met zonnige momenten, maar ook elke dag kans op buien.