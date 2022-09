Premium Het beste van De Telegraaf

Plannen Brussel schuren met nationale bevoegdheden Ingreep in Europese energiemarkt: ’Russische roulette’ met de gasrekening

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie komt pas volgende week tijdens haar jaarlijkse ’troonrede’ met een écht plan om snel in te grijpen. Ⓒ ANP/HH

Brussel - Ingrijpen in de Europese energiemarkt is geen taboe meer. EU-energieministers worden het vrijdag tijdens spoedberaad in Brussel waarschijnlijk eens over de noodzaak om de strijd tegen de torenhoge energienota op te voeren. Maar huishoudens en ondernemers zullen nog wel even geduld moeten hebben voor ze het voelen in de portemonnee. Van Nederland moeten ze het niet hebben: Den Haag ziet vooral veel beren op de weg.