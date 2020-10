Medische dossiers kwetsbare kinderen op straat

In de gelekte dossiers van Kenter Jeugdhulp, de nieuwe naam van Jeugdriagg, staan volledige namen van jonge kinderen met zeer gevoelige details over hun privéleven, zoals psychische aandoeningen, de instabiele thuissituatie, drugsgebruik en allerlei problemen op school.

Als deze dossiers op straat komen te liggen en bijvoorbeeld op school worden verspreid, kan dat vreselijke gevolgen hebben voor deze toch al kwetsbare doelgroep, stellen experts. „Zo’n datalek kan consequenties hebben die hen de rest van hun leven achtervolgen”, zegt Simone van der Hof, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in digitale kinderrechten.

Privacywaakhond

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de jeugdhulporganisatie om opheldering gevraagd. „Gegevens over je gezondheid zijn heel erg privé en moeten dat ook blijven. Dat deze dossiers in verkeerde handen zijn gevallen is heel erg en had niet mogen gebeuren”, reageert voorzitter Aleid Wolfsen van de privacywaakhond.