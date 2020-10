Grapperhaus: kerken vrijwillig terug naar 30 mensen per dienst, niet zingen

Het gaat om een gezamenlijk communiqué. Formeel wordt religieuze organisaties geen beperkingen opgelegd. Dat betekent dat de minister ook niet ingrijpt als zich weer een kerkdienst voordoet afgelopen weekend, toen in Staphorst 600 kerkgangers zingend bijeenkwamen.

Ook in de coronawet die deze week in de Kamer wordt behandeld, worden religieuze bijeenkomsten uitgezonderd van beperkingen. Het is aan religieuze organisaties zelf om zich aan de maatregelen te conformeren. De meeste gemeenschappen doen dat.

„Ik mag niet in de kerk de politie gaan laten handhaven”, zegt Grapperhaus. „Dat is echt flagrant in strijd met de grondwet. Dus ik moet het hebben van bereidheid, vrijwilligheid en opofferingsgezindheid.”

’Geval apart’

Dit weekend ontstond verontwaardiging nadat bekend werd dat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst drie diensten hield met elk zeshonderd aanwezigen. Daarbij werd gezongen en werden geen mondkapjes gedragen. Ook regeringspartijen CDA en ChristenUnie oordeelden dat het niet in de haak was.

Maandagmorgen overlegde Grapperhaus met het CIO, het interkerkelijk contact in overheidszaken, waarbij dertig kerkelijke organisaties zijn aangesloten, waaronder de Hersteld Hervormde Kerk. Maar, zegt CIO-bestuurder Eimert van Middelkoop: „Het blijft Staphorst. Dat is een geval apart.”

Offers

„We moeten allemaal weer even extra offers brengen om het coronavirus er stevig onder te krijgen”, zegt Grapperhaus. „Het is toch voor sommige gemeenschappen kennelijk goed om dat nog eens even heel erg expliciet uit te dragen.”

Met de kerken waar het afgelopen zondag niet goed ging, zal volgens Grapperhaus nog nader worden gesproken. Maar daarin ziet hij voor zichzelf geen rol. „In eerste instantie moet de koepel dat zelf met de aangesloten kerken doen.”