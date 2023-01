Biden belt met familie van omgekomen man (29) door ’walgelijk’ politiegeweld

Bidens kantoor had eerder al gemeld dat de president de situatie nauwgezet volgt in aanloop naar de vrijgave van politiebeelden van Nichols’ arrestatie. Autoriteiten vrezen de woede van mensenmenigtes over de bodycambeelden die vrijdagavond (lokale tijd) worden vrijgegeven. Familieleden en anderen die de beelden al hebben gezien omschrijven die als „walgelijk.” Volgens zijn stiefvader vluchtte hij uit angst voor de politie, er zouden geen drugs of wapens in het spel zijn geweest.

De regering en een aantal grote steden zeggen zich te hebben voorbereid voor het geval protesten gewelddadig worden. Ook rondom het Amerikaanse parlement en andere overheidsgebouwen in Washington is de beveiliging opgevoerd. De familie van Nichols heeft opgeroepen tot vreedzaam protest.

De 29-jarige Nichols werd drie weken geleden gearresteerd en overleed enkele dagen daarna. Donderdag kregen vijf zwarte agenten, die al ontslagen waren wegens buitensporig geweld, te horen dat zij worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling. Zij komen medio volgende maand voor de rechter, meldt CNN.