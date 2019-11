Dodental bosbranden Australië stijgt naar vier

De drie anderen zijn ook omgekomen in New South Wales. Die staat werd het zwaarst getroffen door een reeks catastrofale branden die eind vorige week langs de oostkust uitbraken.

Bewoners vonden het lichaam, vermoedelijk een 58-jarige man die voor het laatst vrijdag werd gezien, in de buurt van de stad Kempsey in New South Wales. Meer dan honderd vuurhaarden brandden donderdag nog. Maar de condities zijn iets verbeterd, waardoor meerdere bewoners terugkeerden om de restanten van hun huizen te doorzoeken.

Honderden huizen zijn al beschadigd of vernietigd en meer dan een miljoen hectare grond is verbrand in de vlammen.