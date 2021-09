LIVE: Rutte en De Jonge versoepelen en kondigen nieuwe maatregelen aan

De verwachting is dat ons land verder open kan. Zo wordt aangekondigd dat de verplichte 1,5 meter afstandsregel per 25 september komt te vervallen. „We zijn er bijna aan gewend geraakt en toch ook niet”, zei Rutte over de afstandsregel die niet meer als verplichting zal gelden. Wel blijft de oproep om ’elkaar de ruimte te geven’, voldoende te ventileren, geen handen te schudden en vaak de handen te wassen.

Ook mag de horeca op maximale capaciteit open, al geldt nog wel een sluitingstijd van 00.00 uur tot 06.00 uur. Voor evenementen buiten geldt geen limiet meer op het aantal bezoekers en die mogen door tot na middernacht, maar de bar moet wel dicht na 00.00 uur.

Wel zijn er voorwaarden verbonden aan de heropening van de samenleving. In alle horeca (behalve afhaalrestaurants), evenementen (festivals, optredens, feest en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) is alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Wie niet gevaccineerd is moet een recent testbewijs laten zien. Mensen die zich willen laten testen, hoeven daar voorlopig geen eigen bijdrage voor af te tikken.

Ondernemers aan zet

Dit geldt voor binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. „Uiteraard is het aan de ondernemers zelf om werk te maken van de controles”, aldus Rutte. Wel krijgen gemeenten extra geld voor handhavers om te controleren of ondernemers om een bewijs vragen.

Volgens het kabinet, dat advies vroeg bij het Outbreak Management Team (OMT), is dit -naast de vele vaccinaties die zijn gezet- nodig om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd grote groepen bijeen te laten komen. Eerder werd nog gehoopt dat alleen bij groepen boven de 75 een toegangsbewijs te vragen, maar de risico’s die daaraan verbonden zijn, zijn volgens Rutte ’te groot’. Volgens Rutte is het coronatestbewijs een ’tijdelijke maatregel’. „Het is niet de bedoeling dat dit woord een eigen Wikipediapagina krijgt”, zei de premier.

Extra maatregelen bij hoge zorgdruk

Wel zijn er versoepelingen in de quarantainemaatregelen voor reizen naar Nederland. Zo hoeven gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden niet meer in quarantaine.

Mocht het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC voor langere tijd laag zijn, dan zal het kabinet een deel van de huidige maatregelen laten vervallen. Als blijkt dat er in korte tijd veel mensen in het ziekenhuis of op de IC moeten worden opgenomen dan kan dat betekenen dat er extra maatregelen komen, waarschuwen de bewindslieden. Volgens De Jonge is ’de rek eruit’ in de zorg en zijn de maatregelen bedoeld om de werklast beheersbaar te houden.

Om kwetsbare patiënten in de zorg te beschermen voor ongevaccineerde zorgmedewerkers, mogen zorgwerkgevers vastleggen of werknemers zijn gevaccineerd. Dit geldt alleen voor de zorgsector en niet in andere sectoren. Wel mogen werkgevers aan hun personeel vragen stellen of zij de prikken hebben gehad.

Ongevaccineerden vaker in het ziekenhuis

De Jonge noemt het ’wel of niet vaccineren een eigen keuze’. Maar: „Wel vaccineren is een verstandige keuze”, zei de bewindsman. Hij wijst op ziekenhuiscijfers, waaruit blijkt dat vooral ongevaccineerden bij een besmetting de laatste maanden in het ziekenhuis terecht zijn gekomen.

Als die groep ongevaccineerden de komende tijd vaak besmet raakt, dreigt opnieuw overbelasting van de zorg. „De vrijheid van een kleine groep die zich niet heeft laten vaccineren beperkt de vrijheid van de grote groep die zich wel heeft laten vaccineren”, stelt De Jonge. Hij kondigde ook aan dat een derde coronaprik voor mensen met een zeer ernstige immuunstoornis tot de mogelijkheden gaat behoren.

Later deze week debatteert de Tweede Kamer met betrokken bewindslieden over de veranderingen.