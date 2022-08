’Supermachine’ voert groot onderhoud uit op druk spoortraject

„Het is echt uniek dat deze supermachine hier is. Al twee jaar terug hebben we het apparaat moeten reserveren, omdat de beschikbaarheid ervan zeer beperkt is. Er zijn er namelijk maar twee van op de hele wereld”, zegt projectleider Martijn Smulders van ProRail.

De spoorbeheerder staat voor een grote uitdaging om de grond onder dit stuk spoor te vervangen. „Op dit traject is de baan niet stabiel genoeg om treinen op volle snelheid te laten rijden. Dit betekent dat er slechts 100 km/u gereden kan worden in plaats van 130 km/u. Voor een intercity betekent dat een minuut tijdverlies en dat is in onze wereld, waar iedere seconde telt in het spoorboekje, een eeuwigheid. Vandaar dat er actie ondernomen moest worden”, stelt Smulders.

Regenwater

„We vervangen de grond onder het spoor voor een nieuwe, niet water doorlatende zogenoemde PSS-laag, waardoor het regenwater straks beter naar de zijkanten wordt afgevoerd. Hierdoor wordt de baan een stuk stabieler en kan er, als de klus geklaard is, weer harder worden gereden.”

Smulders vervolgt: „Onze aannemer Swietelsky huurt de machine voor een kleine maand, omdat we er rekening mee moeten houden dat er iets tegenzit. Dan kunnen we daarop inspringen en hoeven niet in paniek te raken omdat de machine terug moet. Het is puur preventief, want we gaan er gewoon van uit dat alles vlotjes blijft verlopen. En dat gebeurt tot dusverre ook, want al sinds 23 juli werkt ze probleemloos”, lacht hij.

„We huren de PM1000 inclusief 25 man personeel om het apparaat te bedienen. Dat zijn specialisten die exact weten hoe het te bedienen en zij werken in ploegendiensten, waardoor we er 24 uur per dag gebruik van kunnen maken. De ’rijdende trein’ wordt optimaal ingezet, om het ongemak voor de treinreizigers zoveel mogelijk te beperken, want hoe sneller de trein weer kan rijden, hoe beter.”

Bussen

Last gaat de reiziger hoe dan ook ondervinden, want gedurende de werkzaamheden ligt het spoor volledig plat en is er geen treinverkeer mogelijk.

Tot 6 augustus rijden er bussen om passagiers toch op de plaats van bestemming te krijgen. „Maar door personeelstekort rijden er geen negentig, maar zestig bussen, wat met name in de spits voor problemen kan zorgen. Beter is het om via een andere route te reizen”, raadt een woordvoerder van NS aan.