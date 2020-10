LIVE | WHO: veel zorgen om opmars corona in Europa

Zorgpersoneel, 60-plussers en medisch kwetsbare groepen krijgen voorrang bij het inenten tegen Covid-19 zodra de eerste goedgekeurde vaccins in de EU beschikbaar zijn. Ook aan essentiële beroepen, personen die geen afstand kunnen houden en achterstandsgroepen moet prioriteit worden gegeven, stelt de Europese Commissie. De vaccins zullen worden verdeeld over alle lidstaten op basis van de bevolkingsgrootte, schrijft het dagelijks EU-bestuur.

Meerdere Europese landen hebben de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen gemeld sinds het begin van de pandemie. Het gaat om Rusland, Polen, Kroatië, Slovenië Tsjechië en Duitsland. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt de stijgende cijfers in Europa „zeer zorgelijk.” Maar de situatie is nog niet zo erg als in april, meldt het Europese kantoor van de WHO donderdag. „Covid is nu de vijfde belangrijkste doodsoorzaak en de drempel van duizend doden per dag is nu bereikt.”

„Hoewel we twee tot drie keer meer gevallen per dag registreren vergeleken met de piek in april, zien we nog steeds vijf keer minder sterfgevallen”, aldus Hans Kluge van de WHO.

In het 145 miljoen inwoners tellende Rusland maakten de autoriteiten donderdag bekend dat nog eens 13.754 coronabesmettingen zijn geregistreerd. Sinds het begin van de pandemie hebben de Russische autoriteiten al 1,3 miljoen coronagevallen ontdekt. Alleen in de VS, India en Brazilië zijn meer besmettingen aan het licht gekomen.

Het veel kleinere Tsjechië (ruim 10 miljoen inwoners) heeft in Europa het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Daar steeg het aantal geregistreerde coronabesmettingen donderdag met 9544 naar 139.290. De zorg komt er steeds meer onder druk te staan. De regering wil duizenden studenten geneeskunde inschakelen om bij te springen. Ook gaat het leger een noodhospitaal met 500 bedden bouwen op een evenemententerrein in Praag.

In Polen is een recordaantal van 8099 nieuwe besmettingen gemeld. In het land met 38 miljoen inwoners zijn nu 149.903 mensen positief getest op het longvirus en 3308 mensen overleden. Meer dan 6500 mensen liggen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus.

Voor Slowakije is de tweede golf een stuk zwaarder dan de eerste. Het land had in het voorjaar een stuk minder besmettingen dan omliggende landen, maar meldt donderdag ook een recordaantal mensen met het virus. Donderdag kwamen er 1929 mensen met het coronavirus bij, in totaal zijn er 24.225 mensen besmet.

Ook in Duitsland, dat circa 83 miljoen inwoners telt, is weer een recordaantal besmettingen vastgesteld. Het ging donderdag om 6638 nieuwe coronagevallen. De aantallen besmettingen die in Duitsland worden vastgesteld, blijven wel achter bij die in het veel kleinere Nederland. Het totale aantal coronabesmettingen in Duitsland staat op 341.223.

Woensdag werd bekend dat Duitsland onder meer de grens wil verlagen waarboven een gebied als risicogebied geldt. In een overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers werd overeengekomen dat de horeca in coronabrandhaarden om 23.00 uur dicht moet. Ook worden in deze infectiehaarden privéfeestjes beperkt tot tien personen.

Lees hier het coronanieuws terug van woensdag 14 oktober

Meer nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Duitsland meldt recordaantal nieuwe besmettingen (6638) laatste etmaal

Europese Commissie: voorrang zorgpersoneel en 60-plussers als eerste vaccins beschikbaar zijn

Jongste zoon (14) Trump toch besmet met coronavirus

Fauci: ’Amerikanen kunnen Thanksgiving dit jaar beter overslaan’

EU-parlement vanwege corona niet naar Straatsburg

Groeiende vraag naar goedkopere antigeentests tegen corona

’Vier op de vijf mensen wereldwijd wast handen niet na toiletbezoek’

Strengere coronamaatregelen op komst in Londen

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment en persoonlijk: