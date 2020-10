Fauci wil dat Trump omstreden filmpje uit roulatie haalt

Het spotje van de Republikeinen bespreekt de poging van Trump om persoonlijk te herstellen van het coronavirus en het werk van zijn regering om de pandemie aan te pakken. In de boodschap worden oudere opmerkingen van Fauci op een manier gebruikt alsof het lijkt dat hij de president prijst. „Ik kan me niet voorstellen dat iemand meer zou kunnen doen”, zegt Fauci in de advertentie.

Maar die opmerkingen zijn afkomstig uit een interview in maart, waar de directeur van het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID), de bredere inspanning besprak van onder meer de coronavirustaskforce van het Witte Huis.

Oneens

De campagne van Trump verdedigde het spotje en zei dat de woorden van Fauci „juist zijn, en rechtstreeks uit de mond van Dr. Fauci. Fauci en Trump waren het niet altijd eens over hoe om te gaan met de pandemie, die ruim 7,7 miljoen mensen in de Verenigde Staten heeft besmet en meer dan 215.000 mensen heeft gedood.