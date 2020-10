Liverpool doet Den-Haagje: ’Egoïstisch, gevaarlijk en kinderachtig’ (VIDEO)

Dat schrijft de BBC. Rond 22.00 uur lokale tijd verplaatsten groepen mensen zich vanuit cafés naar buiten. Op beelden is te zien hoe op straat gedanst en geschreeuwd wordt. Ook blokkeerde een menigte een politiewagen. Het was de laatste avond dat pubs open waren. In de stadsregio van Liverpool gelden vanaf woensdagavond nieuwe restricties. Alle bars en cafés die geen maaltijden serveren, moeten vanaf donderdag gesloten blijven.

De politiechef is woedend over het incident en noemde de betrokken personen „egoïstisch, gevaarlijk en kinderachtig.” Agenten kregen de menigte snel uit elkaar en deelden 38 boetes uit voor het schenden van coronaregels. Burgemeester Joe Anderson uitte zijn ergernis op Twitter. „Onze gezondheidsdienst staat onder druk. Het negeren van deze feiten is de reden dat er nieuwe regels gelden.” Liverpool staat op de derde plaats in de lijst van meeste coronabesmettingen in Engeland.

Lokale lockdown

De nieuwe regels die gisteravond van kracht werden, gelden alleen in de stadsregio Liverpool. Maandag kondigde premier Boris Johnson een nieuw lokaal lockdownsysteem aan waarbij in zwaar getroffen gebieden onder andere pubs moeten sluiten. Liverpool is de eerste stad waarin die maatregelen gelden.