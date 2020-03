Minister Bruins: Nederland nog niet op slot

Bruins zei vooraf dat het kabinet ook kijkt naar aanvullende maatregelen voor het openbaar vervoer en naar sluiten van andere winkels. Volgens de minister betekent die uitspraak niet dat mensen nu moeten gaan hamsteren. „Dat is niet nodig. Er is heel veel in de supermarkten.”

De minister zegt ’van dag tot dag na te denken over maatregelen’. Over de nieuwste cijfers van het RIVM zegt Bruins dat het logisch is dat je meer positief geteste mensen ziet als er meer wordt gemeten. „De piek neemt nu nog niet af.” De VVD-bewindsman wil alleen aanvullende maatregelen nemen die hij passend en effectief vindt. „Stel je voor dat je Nederland op slot zal doen, dan levert dat op korte termijn een effect op. Maar je gaat ook weer van op slot naar open, dan komt het virus via andere landen gewoon weer binnen.”

Het RIVM stelt dat een volledig verbod om de straat op te gaan geen meerwaarde heeft. Op de website van het instituut staat een uitgebreide verklaring: „Weliswaar kan het nieuwe coronavirus zich dan nog minder gemakkelijk verspreiden, maar ook niemand bouwt dan immuniteit op tegen de ziekte. Aangezien de ziekte wereldwijd verspreid is, is de kans groot dat na het opheffen van een lock-down veel mensen alsnog tegelijk ziek in een korte periode worden. Met een lock-down stel je dus vooral het moment uit dat er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, en dat willen we niet.”

