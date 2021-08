Woedende reacties vanuit horeca en evenementenbranche op verlenging coronaregels

Binnenland

Landelijke demonstratie evenementensector op 21 augustus

Ruim driehonderd organisatoren van festivals en evenementen gaan op 21 augustus de straat op om te demonstreren, zo laat een woordvoerder van de organisaties weten. Onder andere de organisatoren van Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda zijn van de partij.