Tijger bijt vrouw (66) hand af in Tsjechië

Ze raakte volgens de politie haar hand kwijt toen ze die door de omheining stak. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht.

De eigenaar van de tijger was er niet op het moment van het ongeluk in de gemeente Chvojenec, oostelijk van Praag. Volgens zijn website houdt de man naast tijgers ook poema’s, woestijnlynxen, leeuwen en luipaarden. De politie onderzoekt of er veiligheidsregels zijn overtreden.